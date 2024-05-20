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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №20 - Запоріжжя (189056) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
225,00
Економія: -49,00 грн
176,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
208,00
Економія: -32,00 грн
176,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
178,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
184,08
Економія: -20,48 грн
163,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
161,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
186,99
Економія: -28,55 грн
158,44 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -32,00 грн
176,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
182,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
178,50
Економія: -20,06 грн
158,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
179,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
183,44
Економія: -16,92 грн
166,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
179,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
165,28 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -32,00 грн
176,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
184,33
Економія: -21,35 грн
162,98 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
192,70
Економія: -33,20 грн
159,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
230,00
Економія: -54,00 грн
176,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
178,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
187,71
Економія: -26,78 грн
160,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
187,77
Економія: -27,59 грн
160,18 грн