Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
256,61
Економія при броні: -20,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
73.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
86.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
91.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
94.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
94.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
110.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
227.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
228.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
228.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
228.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
230.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні: -0,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Ромни, вул. Руденка, 23
344.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
389.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
400.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
411.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
438.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
449.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
450.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
246,26
Економія при броні: -9,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
454.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу