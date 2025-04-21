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Депресан (Depresan)
Депресан (Depresan)
Вінниця
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Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
111.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
348,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
324,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
139.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
221,38
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
101,23
Економія при броні:
-3,04 грн
98,20
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
301,00
Економія при броні:
-9,03 грн
291,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
167.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гореничі, вул. Соборна, 198-А
179.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
350,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
200.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
273,58
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
200.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні:
-2,33 грн
118,78
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
203.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
250,49
Економія при броні:
-13,70 грн
236,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, пров. Ентузіастів, 14
215.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
354,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
279.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
243,79
Економія при броні:
-5,87 грн
237,92
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
283.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні:
-0,13 грн
215,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
286.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні:
-0,20 грн
323,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
286.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
286.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
287.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
363.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
304,35
грн
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