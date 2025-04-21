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Депресан (Depresan)
Депресан (Depresan)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
140.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
304,35
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
174.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні:
-0,13 грн
215,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
175.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні:
-0,20 грн
323,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
175.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
273,58
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
176.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
179.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
179.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
229.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
254.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
261.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
256,61
Економія при броні:
-20,90 грн
235,72
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
266.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
267.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
290.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
309.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
342.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
216,98
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
355.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
381.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Соборна, 198-А
408.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
350,30
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
411.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні:
-2,33 грн
118,78
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
413.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
251,85
Економія при броні:
-14,94 грн
236,92
грн
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