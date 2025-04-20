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Депресан (Depresan)
Депресан (Depresan)
Кривий Ріг
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
79.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
106.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
107.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні:
-0,20 грн
323,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
108.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
108.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
109.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні:
-0,13 грн
215,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
115.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
116.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
256,61
Економія при броні:
-20,90 грн
235,72
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
142.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
160.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
200.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
216,98
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
256.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
273,58
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
282.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
289.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
304,35
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
315.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
286,62
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
337.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
339.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
356.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні:
-2,33 грн
118,78
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
358.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
251,85
Економія при броні:
-15,10 грн
236,76
грн
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