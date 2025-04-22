Київ
Депресан (Depresan)

Депресан (Depresan)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
250,49
Економія при броні: -13,63 грн
236,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні: -2,33 грн
118,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Соборна, 198-А
142.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
350,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 23
155.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
318,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
156.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
293,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
161.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
174.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
286,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
227.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
101,23
Економія при броні: -3,04 грн
98,20 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
301,00
Економія при броні: -9,03 грн
291,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
333.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
336.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
336.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
339.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
340.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні: -0,20 грн
323,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
340.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні: -0,13 грн
215,64 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
382.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
333,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
382.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
324,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
387.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
398.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30 грн
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