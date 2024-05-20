Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИАнтагоністи кальцію та діуретикиАмлодипін і діуретикиАрифам® 1,5 мг/5 мгЦіни в аптеках

Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (298001) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
248,00
Економія: -42,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
234,00
Економія: -28,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
260,00
Економія: -54,00 грн
206,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
230,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), блістер (1)
236,48
Економія: -20,84 грн
215,64 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
240,75
Економія: -33,93 грн
206,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
210,01 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
227,00
Економія: -25,48 грн
201,52 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
234,00
Економія: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
220,92 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
234,00
Економія: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
234,80
Економія: -33,40 грн
201,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
226,63
Економія: -25,11 грн
201,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
231,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
251,70
Економія: -36,08 грн
215,62 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
210,01 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
234,00
Економія: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
239,68
Економія: -32,86 грн
206,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), блістер (1)
236,80
Економія: -29,78 грн
207,02 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
229,30
Економія: -25,70 грн
203,60 грн