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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Запоріжжя (297638) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
396,96
Економія: -52,16 грн
344,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
346,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
372,00
Економія: -54,00 грн
318,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
373,93
Економія: -29,71 грн
344,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
364,36
Економія: -19,88 грн
344,48 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
404,26
Економія: -59,34 грн
344,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
404,79
Економія: -77,70 грн
327,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
346,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
346,00 грн