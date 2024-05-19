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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Львів (297638) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
304,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
319,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
346,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
401,99
Економія: -75,42 грн
326,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
346,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -40,42 грн
326,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
438,99
Економія: -112,42 грн
326,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -74,42 грн
326,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
470,99
Економія: -144,42 грн
326,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
304,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -42,42 грн
326,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
346,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
377,46
Економія: -39,66 грн
337,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
346,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
337,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
346,00 грн