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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Харків (297638) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
346,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
358,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
357,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
346,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
346,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
356,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
346,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
372,61
Економія: -36,43 грн
336,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
346,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
304,75 грн