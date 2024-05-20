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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Одеса (297637) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
331,99
Економія: -84,96 грн
247,03 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
261,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
230,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
254,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -38,96 грн
247,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
261,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
254,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (5)
267,67 грн