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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Львів (297637) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
230,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
261,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -38,96 грн
247,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
242,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
261,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -72,96 грн
247,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -30,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
331,99
Економія: -84,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -109,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -31,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
261,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -96,96 грн
247,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн