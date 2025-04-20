Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
473,30
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
459,60
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
463,53
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
471,47
Економія при броні: -27,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
459,60
Економія при броні: -15,83 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
430,00
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
329,25
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
467,79
Економія при броні: -25,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
469,46
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
10.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
279,80
Економія при броні: -13,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
461,34
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
332,52
Економія при броні: -21,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
325,25
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
461,12
Економія при броні: -17,35 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма