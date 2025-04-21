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Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Вінниця
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
383,00
Економія при броні:
-11,49 грн
371,51
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
411,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
464,78
Економія при броні:
-21,01 грн
443,77
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні:
-49,00 грн
361,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
468,52
Економія при броні:
-24,75 грн
443,77
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 33
112.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
471,42
Економія при броні:
-27,65 грн
443,77
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
462,90
Економія при броні:
-13,89 грн
449,01
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
92,37
Економія при броні:
-3,61 грн
88,75
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
234,73
Економія при броні:
-12,85 грн
221,88
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні:
-49,00 грн
361,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
154.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
349,45
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 7
163.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
475,93
Економія при броні:
-32,16 грн
443,77
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
163.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
329,44
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
163.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
474,81
Економія при броні:
-31,04 грн
443,77
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
383,00
Економія при броні:
-11,49 грн
371,51
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
166.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
411,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
171.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
411,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
176.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
469,86
Економія при броні:
-26,09 грн
443,77
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
184.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
380,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
185.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
411,90
грн
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