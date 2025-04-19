Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
463,93
Економія при броні: -20,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
476,11
Економія при броні: -32,34 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Верона
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
325,97
Економія при броні: -15,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
6.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
468,92
Економія при броні: -25,15 грн
Валерія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
6.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
14.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
468,46
Економія при броні: -26,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
15.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
283,55
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
467,10
Економія при броні: -23,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
470,59
Економія при броні: -28,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
109.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма