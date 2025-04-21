Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
282,59
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
461,21
Економія при броні: -18,93 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
108.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
466,96
Економія при броні: -23,19 грн
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
476,77
Економія при броні: -33,00 грн
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Валерія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
111.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
111.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
111.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
328,90
Економія при броні: -18,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
111.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
471,78
Економія при броні: -28,01 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма