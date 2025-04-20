Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
466,28
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -49,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
421,93
Економія при броні: -23,88 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
470,50
Економія при броні: -28,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
230,65
Економія при броні: -8,77 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
459,47
Економія при броні: -15,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
459,92
Економія при броні: -16,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
187,66
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
467,90
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
477,09
Економія при броні: -33,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
476,86
Економія при броні: -33,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
463,88
Економія при броні: -20,11 грн