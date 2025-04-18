Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
469,10
Економія при броні: -25,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
470,13
Економія при броні: -26,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
10.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
476,02
Економія при броні: -32,25 грн
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
470,86
Економія при броні: -28,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
172.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
279,80
Економія при броні: -13,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
184.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
185.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
474,23
Економія при броні: -30,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
469,59
Економія при броні: -25,82 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма