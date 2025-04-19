Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
410,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
460,32
Економія при броні: -16,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
6.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
460,36
Економія при броні: -16,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
459,92
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
8.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
476,73
Економія при броні: -32,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
9.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
9.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
278,87
Економія при броні: -12,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
13.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
17.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма