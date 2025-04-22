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Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Чернігів
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
380,00
Економія при броні:
-24,00 грн
356,00
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
379,89
Економія при броні:
-24,87 грн
355,02
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
399,70
грн
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Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
396,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
124.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
465,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
126.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
126.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
126.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
427,13
Економія при броні:
-27,74 грн
399,39
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
187,95
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
129.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
383,00
Економія при броні:
-11,49 грн
371,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
463,80
Економія при броні:
-20,03 грн
443,77
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
396,10
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
394,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
400,00
Економія при броні:
-44,00 грн
356,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
393,80
грн
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