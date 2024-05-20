Альгеріка капсули тверді 75 мг блістер, №28 - Одеса (287265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Всього: капсули тверді (14)
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
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Аптека низьких цін
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Всього: капсули тверді (14)
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Одеса, вул. Палія Семена, 120
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Великодолинське, вул. Центральна, 128
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Фармакопійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Наявність на 2024-05-21 - 18:00