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Альгеріка капсули тверді 75 мг блістер, №28 - Одеса (287265) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
553,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: капсули тверді (14)
582,37
Економія: -34,57 грн
547,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
555,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
688,99
Економія: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: капсули тверді (14)
582,32
Економія: -34,51 грн
547,81 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
509,46
Економія: -30,87 грн
478,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
455,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
622,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
622,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
622,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
622,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
622,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
622,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
622,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
622,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
622,70 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
622,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
622,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
622,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
622,70 грн