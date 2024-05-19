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Альгеріка капсули тверді 75 мг блістер, №28 - Київ (287265) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
657,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
664,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
657,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
765,00
Економія: -223,34 грн
541,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: капсули тверді (14)
486,55
Економія: -22,20 грн
464,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: капсули тверді (14)
446,62
Економія: -20,70 грн
425,92 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
555,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
765,00
Економія: -223,34 грн
541,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
688,99
Економія: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
502,66
Економія: -24,07 грн
478,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (1)
455,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: капсули тверді (14)
500,85
Економія: -22,25 грн
478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
725,99
Економія: -142,30 грн
583,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
534,11
Економія: -33,87 грн
500,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
528,93
Економія: -30,93 грн
498,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: капсули тверді (14)
577,28
Економія: -29,47 грн
547,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
Всього: упаковка (1)
688,99
Економія: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
564,79
Економія: -16,98 грн
547,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (3)
483,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: капсули тверді (14)
511,07
Економія: -22,94 грн
488,13 грн