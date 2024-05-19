Альгеріка капсули тверді 75 мг блістер, №28 - Київ (287265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули тверді (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули тверді (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули тверді (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Аптека копійка
Детальніше
Всього: капсули тверді (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули тверді (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34