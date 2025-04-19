Київ
Дюрогезік® (Durogesic)

Дюрогезік® (Durogesic)

Дніпро (адресу не вказано)
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
387.7 км
Дюрогезік® трансдермальна терапевтична система 50 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
3316,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
198.2 км
Дюрогезік® трансдермальна терапевтична система 75 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
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