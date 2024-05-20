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Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці, №28 - Запоріжжя (174270) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
607,79
Економія: -74,30 грн
533,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
743,21
Економія: -37,21 грн
706,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
590,31
Економія: -76,11 грн
514,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
578,19
Економія: -63,99 грн
514,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
559,85
Економія: -48,85 грн
511,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
574,76
Економія: -16,96 грн
557,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
569,26
Економія: -27,52 грн
541,74 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
608,63
Економія: -75,14 грн
533,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
573,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
590,63
Економія: -57,51 грн
533,12 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
573,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
573,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
573,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
573,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
573,80 грн