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Амкесол® таблетки блістер у пачці, №20 - Запоріжжя (142281) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
101,24
Економія: -3,33 грн
97,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
113,59
Економія: -13,42 грн
100,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
104,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
124,50
Економія: -23,74 грн
100,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
122,00
Економія: -36,00 грн
86,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
106,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
117,99
Економія: -17,23 грн
100,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
114,37
Економія: -15,74 грн
98,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
104,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
104,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
117,27
Економія: -20,56 грн
96,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
112,76
Економія: -13,67 грн
99,09 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
106,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
116,96
Економія: -18,45 грн
98,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (206)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
106,70 грн