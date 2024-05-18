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Амкесол® таблетки блістер у пачці, №20 - Харків (142281) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
103,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
113,51
Економія: -15,46 грн
98,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
104,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
104,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
116,35
Економія: -18,32 грн
98,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
104,46 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
104,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
103,66 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
107,24 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
104,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
114,58
Економія: -17,46 грн
97,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
103,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
107,98 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
107,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
107,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
119,49
Економія: -20,40 грн
99,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
104,46 грн