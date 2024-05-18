Амкесол® таблетки блістер у пачці, №20 - Харків (142281) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (156)
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33