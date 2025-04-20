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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Запоріжжя
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
132.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
150.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
215.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
247.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
257.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
316.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
341.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
442.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Житомир, просп. Миру, 23
547.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
594.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
609.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
609.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
678.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,59
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
699.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
743.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,83
Економія при броні:
-0,08 грн
10,76
грн
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Аптека сальве
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Луцьк, просп. Відродження, 39
779.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,92
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
781.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
115,94
Економія при броні:
-0,74 грн
115,20
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
800.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
108,23
Економія при броні:
-1,15 грн
107,08
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
815.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
815.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
98,57
грн
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