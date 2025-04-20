Київ
Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
132.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
150.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
215.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
247.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
257.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
316.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
341.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
442.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Житомир, просп. Миру, 23
547.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні: -0,00 грн
7,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
594.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
609.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
609.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні: -3,27 грн
105,73 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
678.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,59 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
699.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
743.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,83
Економія при броні: -0,08 грн
10,76 грн
Аптека сальве
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Луцьк, просп. Відродження, 39
779.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,92 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
781.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
115,94
Економія при броні: -0,74 грн
115,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
800.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
108,23
Економія при броні: -1,15 грн
107,08 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
815.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
815.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
98,57 грн
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