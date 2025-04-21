Київ
Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
116.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні: -0,00 грн
7,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
125.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні: -3,27 грн
105,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
131.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
173.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
180.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
217.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
221.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вижниця, вул. Українська, 30
266.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,84
Економія при броні: -0,12 грн
10,72 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
278.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
117,18 грн
Аптека сальве
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
279.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,86 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
303.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
108,26
Економія при броні: -0,82 грн
107,44 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
303.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,17
Економія при броні: -0,39 грн
34,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
327.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
36,63 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 103
328.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
9,54 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
330.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,44
Економія при броні: -0,11 грн
10,33 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
331.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,92 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
336.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
62,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
336.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
55,47 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
336.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
19,93
Економія при броні: -0,29 грн
19,64 грн
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