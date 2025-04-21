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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Вінниця
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
116.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
125.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
131.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
173.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
180.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,49
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
217.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
221.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вижниця, вул. Українська, 30
266.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,84
Економія при броні:
-0,12 грн
10,72
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
278.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
117,18
грн
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Аптека сальве
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
279.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
303.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
108,26
Економія при броні:
-0,82 грн
107,44
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
303.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,17
Економія при броні:
-0,39 грн
34,78
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
327.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
36,63
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 103
328.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
9,54
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
330.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,44
Економія при броні:
-0,11 грн
10,33
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
331.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,92
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
336.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
62,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
336.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
55,47
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
336.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
19,93
Економія при броні:
-0,29 грн
19,64
грн
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