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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
153.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
260.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
344.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
419.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
424.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 23
448.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
458.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
478.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
478.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
507.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
519.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
98,57
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
521.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,56
Економія при броні:
-0,11 грн
23,44
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
521.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
59,02
Економія при броні:
-0,15 грн
58,87
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
523.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
117,32
Економія при броні:
-0,33 грн
116,99
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
530.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
108,75
Економія при броні:
-0,35 грн
108,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
555.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буштино, вул. Травнева, 12
570.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
25,87
Економія при броні:
-0,01 грн
25,86
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
573.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
31,55
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
574.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
34,90
грн
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