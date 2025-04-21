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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Миколаїв
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
122.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
147.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
153.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
388.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
397.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
424.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 23
445.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
448.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
471.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
474.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
489.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
489.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
490.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
530.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,88
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
544.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
585.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
116,34
Економія при броні:
-1,13 грн
115,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
596.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
98,57
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
597.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
107,77
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
631.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,05
Економія при броні:
-0,16 грн
34,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
637.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
31,45
Економія при броні:
-0,08 грн
31,37
грн
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