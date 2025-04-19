Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
5.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
24.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
53.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
35,11
Економія при броні: -0,54 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
63,27
Економія при броні: -0,05 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
64.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,25
Економія при броні: -0,15 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
65.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
19,93
Економія при броні: -0,23 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
68.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
68.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
93.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
96.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
31,44
Економія при броні: -0,14 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
113.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
129.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Аптека сальве
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
140.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,77
Економія при броні: -0,61 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
195.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
196.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,84
Економія при броні: -0,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
198.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буштино, вул. Травнева, 12
202.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
25,87
Економія при броні: -0,01 грн