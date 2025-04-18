Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
57.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
184.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
309.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
423.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
476.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
480.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
543.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні: -0,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
611.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
612.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні: -3,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
677.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
684.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Аптека сальве
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
774.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
778.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лужани, вул. Центральна, 50
781.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вижниця, вул. Українська, 30
827.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
838.8 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
841.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
842.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
117,47
Економія при броні: -1,34 грн