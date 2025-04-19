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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
129.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
49,87
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
159.0 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
169.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
46,45
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
197.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
97,72
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
201.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
57,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
247.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
331.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
84,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
390.4 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
500.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
7,83
Економія при броні:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
565.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
48,78
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
565.7 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
109,00
Економія при броні:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Романківці, вул. Республіканська, 56-А
571.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
17,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
636.1 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
23,61
Економія при броні:
-0,17 грн
23,45
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лужани, вул. Центральна, 50
677.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
12,21
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Вижниця, вул. Українська, 30
722.5 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
10,83
грн
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Аптека сальве
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
735.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
53,12
Економія при броні:
-0,04 грн
53,08
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
753.6 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
59,52
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 11
754.3 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
116,91
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
766.9 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
112,40
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
775.2 км
Лазикс® Нео розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
107,38
грн
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