Ипигрикс® розчин для ін'єкцій (Ipigrix solution for injections)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
904,00
Економія при броні: -108,80 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
72.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
87.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
90.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
91.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1172,29
Економія при броні: -22,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
100.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
126.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
136.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
136.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1097,39
Економія при броні: -20,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
160.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
196.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Пісочин, шосе Полтавське, 151
244.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
247.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
250.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
262.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
286.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
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