Ипигрикс® розчин для ін'єкцій (Ipigrix solution for injections)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 107
38.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
533,45
Економія при броні: -55,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1488,00
Економія при броні: -59,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
288,06
Економія при броні: -44,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
292,87
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30
113.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
960,21
Економія при броні: -0,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 18-А
152.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
166.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
184.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
189.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
191.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
197.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
197.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
199.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
200.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс