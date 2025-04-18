Ипигрикс® розчин для ін'єкцій (Ipigrix solution for injections)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 124
11.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
109.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Доманівка, вул. Центральна, 47
129.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Балта, вул. Любомирська, 191-А
180.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
255.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1097,39
Економія при броні: -82,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
255.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
276.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 107
309.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
533,45
Економія при броні: -53,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 6
340.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
343.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
347.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Бар, вул. Соборна, 11
365.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
565,00
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
904,00
Економія при броні: -108,80 грн