Ипигрикс® розчин для ін'єкцій (Ipigrix solution for injections)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
107.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
112.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1097,39
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
170.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
203.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
209.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
240.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
904,00
Економія при броні: -108,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1172,29
Економія при броні: -22,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
276.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
277.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
278.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
284.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
296.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс