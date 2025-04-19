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Ипигрикс
®
розчин для ін'єкцій
(Ipigrix
solution for injections
)
Ипигрикс
®
розчин для ін'єкцій
(Ipigrix
solution for injections
)
Львів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1059,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Клевань, вул. Центральна, 10-А
175.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1089,37
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Відінська, 40
181.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
856,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1253,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
219.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
292,87
Економія при броні:
-1,00 грн
291,87
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 18-А
227.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
913,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
277.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1094,08
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
327.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
851,28
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
327.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1285,57
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1488,00
Економія при броні:
-59,52 грн
1428,48
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
327.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
288,06
Економія при броні:
-44,82 грн
243,24
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30
335.3 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
960,21
Економія при броні:
-0,11 грн
960,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Немирів, вул. Костельна, 107
361.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
533,45
Економія при броні:
-55,50 грн
477,95
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
448.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1059,70
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
458.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
635,76
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
461.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1261,70
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
465.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
561,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
465.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
574,80
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
467.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
140,89
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
468.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
857,46
грн
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