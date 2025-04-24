Ипигрикс® розчин для ін'єкцій (Ipigrix solution for injections)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
11.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
174.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
193.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1172,29
Економія при броні: -22,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
904,00
Економія при броні: -93,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
292.5 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
305.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
310.0 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
313.8 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
1097,39
Економія при броні: -82,39 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
314.4 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
354.7 км
Іпігрикс® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
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