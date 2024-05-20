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Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Запоріжжя (265261) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
574,00
Економія: -74,00 грн
500,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
531,89
Економія: -16,09 грн
515,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
589,00
Економія: -89,00 грн
500,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
574,00
Економія: -74,00 грн
500,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
574,00
Економія: -74,00 грн
500,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
463,32
Економія: -43,26 грн
420,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
594,67
Економія: -84,94 грн
509,73 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (2)
583,09
Економія: -73,69 грн
509,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (17)
596,60
Економія: -88,57 грн
508,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
520,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
556,42
Економія: -47,31 грн
509,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
507,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
610,28
Економія: -101,32 грн
508,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
607,49
Економія: -97,75 грн
509,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
585,54
Економія: -74,91 грн
510,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
550,94
Економія: -40,74 грн
510,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
566,82
Економія: -57,71 грн
509,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
566,41
Економія: -56,12 грн
510,29 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
550,41
Економія: -41,08 грн
509,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
592,99
Економія: -87,46 грн
505,53 грн