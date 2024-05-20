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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Запоріжжя (239530) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
64,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
91,00
Економія: -22,00 грн
69,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -14,00 грн
71,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -16,00 грн
69,00 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
70,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
70,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
64,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -14,11 грн
67,39 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
69,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (1)
108,60
Економія: -40,50 грн
68,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -11,11 грн
67,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
72,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -9,60 грн
67,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (2)
64,99 грн