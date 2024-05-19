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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Львів (239530) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
77,03 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -12,11 грн
67,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
Всього: упаковка (1)
92,50
Економія: -25,11 грн
67,39 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Кельменці, вул. Довженка Олександра, 17
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -17,11 грн
67,39 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -9,60 грн
67,39 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -2,19 грн
70,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
64,99 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
72,13 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
74,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
75,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
75,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
72,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (2)
64,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -9,60 грн
67,39 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
76,00 грн