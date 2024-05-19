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Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон, №1 - Львів (486722) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
108178,49 грн
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
108178,49 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
108178,51 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
110766,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
113100,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
113898,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом