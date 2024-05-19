Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон, №1 - Львів (486722) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
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