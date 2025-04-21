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Елонва (Elonva)
Елонва (Elonva)
Вінниця
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
199.2 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16875,18
Економія при броні:
-1064,63 грн
15810,55
грн
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