Київ
Елонва (Elonva)

Елонва (Elonva)

Одеса (адресу не вказано)
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
442.7 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16822,74
Економія при броні: -1012,19 грн
15810,55 грн
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