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Елонва (Elonva)
Елонва (Elonva)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
468.1 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16891,07
Економія при броні:
-1080,52 грн
15810,55
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70
грн
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