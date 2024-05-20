Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (80073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, просп. Соборний, 6
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Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, просп. Слобожанський, 111
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
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Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2