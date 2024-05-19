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Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (80073) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1), ампула (2)
35,26 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (3)
35,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: ампула (7)
35,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
38,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1), ампула (9)
35,26 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (3)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (3)
38,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
42,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (3)
35,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: ампула (5)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (3)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (2)
35,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1), ампула (7)
38,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (3)
35,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1), ампула (7)
35,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (2)
35,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1), ампула (8)
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
35,29 грн