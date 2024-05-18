Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (80073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
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Дніпро, вул. Робоча, 172
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Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Калинова, 87-С
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, просп. Героїв, 23
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Всього: ампула (3)
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Дніпро, просп. Героїв, 37
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Дніпро, просп. Слобожанський, 111
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
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Всього: ампула (7)
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
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Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Всього: ампула (1)
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А