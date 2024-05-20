Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (80072) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Народна аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37