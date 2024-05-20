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Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (80072) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
40,00
Економія: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
27,63 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
29,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
27,63 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
40,00
Економія: -11,00 грн
29,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (2)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1), ампула (5)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1), ампула (7)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (1)
27,63 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (3)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (3)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (4)
27,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
31,55
Економія: -1,55 грн
30,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (1), ампула (4)
27,63 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (1), ампула (3)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
Всього: упаковка (2)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: ампула (1)
27,66 грн